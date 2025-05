Il Papa a Gualtieri: "Grave ma appassionante responsabilità servire Roma"

"Signor Sindaco, Le sono molto grato per l'accoglienza e le parole di saluto che mi ha rivolto, nel giorno del mio insediamento come Vescovo di Roma". Così Papa Leone XIV nel corso dell'omaggio ricevuto dalla città di Roma. "Iniziando ufficialmente il ministero di Pastore di questa Diocesi, sento la grave ma appassionante responsabilità di servire tutte le sue membra, avendo a cuore anzitutto la fede del popolo di Dio, e quindi il bene comune della società. Per quest'ultima finalità siamo collaboratori, ciascuno nel proprio ambito istituzionale". Il Pontefice ha quindi salutato Roberto Gualtieri con una stretta di mano. E si è diretto verso la basilica di San Giovanni in Laterano per la presa di possesso della Cattedra Romana.