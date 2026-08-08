Cambiano le mete del "turismo nero": boom di visitatori per la casa nel bosco e il ponte crollato sul Trigno

La vicenda della famiglia nel bosco ha fatto scalpore fin da subito e continua a tenere banco nel dibattito popolare. Lo dimostrano le moltissime visite, mai così tante proprio in questo periodo, alla casa di Palmoli, come sottolinea Il Centro. "Tutti vogliono vedere la casa nel bosco. Qualcuno è arrivato anche munito di droni per poter riprendere la zona dall'alto e ho dovuto mandare la polizia locale", ha dichiarato il sindaco del Comune Giuseppe Masciulli al quotidiano abruzzese. La location è dunque scelta per scattare foto ricordo ed è servita anche a far conoscere zone limitrofe del territorio: "Sono tanti coloro che sono rimasti colpiti dalle bellezze paesaggistiche dell'entroterra vastese dal castello marchesale e dai luoghi storici", ha aggiunto Masciulli.