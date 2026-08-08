Cambiano le mete del "turismo nero": boom di visitatori per la casa nel bosco e il ponte crollato sul Trigno

Famiglia nel bosco, le tappe della vicenda
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Il casolare di Palmoli, dove alloggiava la "famiglia nel bosco", e la struttura crollata al confine tra Molise e Abruzzo fanno il pieno di escursionisti nell'estate 2026
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No all'Indonesia e alla Grecia. Sì a Palmoli e al fiume Trigno. Questi sono i luoghi simbolo di alcune delle vicende di cronaca locale divenute più virali, che fanno riferimento rispettivamente al caso della famiglia nel bosco e al crollo del ponte in cui è ancora disperso il 53enne Domenico Racanati. Palmoli e il fiume Trigno sono diventate le mete turistiche dei curiosi, talmente curiosi a tal punto da utilizzare dei droni (solo nel caso della casa in provincia di Chieti) per cercare di riprendere la zona e portarsi a casa dei filmati esclusivi. La tendenza arriva dal quotidiano abruzzese Il Centro.
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, due coniugi anglo-australiani, si sono trasferiti in Abruzzo nel 2017 con i loro tre figli scegliendo di vivere in un casale semi-diroccato e in una roulotte immersi nella natura. Appunto, il casale di Palmoli. Passato alla cronaca come "la famiglia nel bosco", il grande nucleo familiare ha adottato una forma di isolamento dalla vita civile e di educazione parentale rifiutando standard scolastici e convenzioni moderne. Nei mesi scorsi però un tribunale dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei tre bambini dai genitori a causa delle precarie condizioni igieniche e della mancanza di socializzazione ed educazione formale.
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La vicenda della famiglia nel bosco ha fatto scalpore fin da subito e continua a tenere banco nel dibattito popolare. Lo dimostrano le moltissime visite, mai così tante proprio in questo periodo, alla casa di Palmoli, come sottolinea Il Centro. "Tutti vogliono vedere la casa nel bosco. Qualcuno è arrivato anche munito di droni per poter riprendere la zona dall'alto e ho dovuto mandare la polizia locale", ha dichiarato il sindaco del Comune Giuseppe Masciulli al quotidiano abruzzese. La location è dunque scelta per scattare foto ricordo ed è servita anche a far conoscere zone limitrofe del territorio: "Sono tanti coloro che sono rimasti colpiti dalle bellezze paesaggistiche dell'entroterra vastese dal castello marchesale e dai luoghi storici", ha aggiunto Masciulli.
Nella mattinata di giovedì 2 aprile, a causa di una violenta ondata di maltempo, al confine tra Molise e Abruzzo è crollato il ponte sul fiume Trigno, sulla Statale 16 Adriatica. Il crollo ha interrotto uno dei principali collegamenti tra le due regioni. Durante il crollo del ponte sul Trigno erano in transito due auto: una è riuscita a mettersi in salvo, un'altra è rimasta coinvolta nella frana. Da quel momento risulta disperso il 53enne pugliese Domenico Racanati, con la sua auto che sarebbe ancora sotto metri e metri di detriti di quel ponte.
© Comune di Montenero di Bisaccia
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Così come Palmoli e la famiglia nel bosco, anche questa località sta attirando diversi curiosi di vedere con i propri occhi una meta passata alla ribalta con la cronaca locale. Dalla Statale 16 è possibile vedere i detriti sotto i quali probabilmente si trova il corpo del pescatore di Bisceglie di cui non si hanno più notizie da mesi. Qualcuno porta un mazzo di fiori e decide di lasciarlo nelle vicinanze, mentre altri si limitano a commentare e scattare foto. Restando in Molise, qualcuno cerca anche di recarsi nel Comune di Pietracatella, il paese in cui vivevano le due donne uccise dalla ricina. Insomma, la cronaca è, ancora una volta, in grado di cambiare le mete delle vacanze.