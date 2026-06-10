Omicidio Pierina Paganelli: Dassilva assolto e subito liberato

La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente Fiorella Casadei, davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula, i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio impassibili. E dietro il banco dell'imputato la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, che ha sempre difeso il marito: "Ho acquistato molta fiducia nella giustizia", ha dichiarato a caldo. Tra il pubblico un gruppo di senegalesi, una trentina, conoscenti di Dassilva.