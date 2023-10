Omicidio Rimini, registrata la voce del killer di Pierina Paganelli

C'è la registrazione della voce del killer di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate nel suo garage di Rimini la sera del 3 ottobre.

Un "ciao" e poi le urla: non si sente nitidamente, ma si intuisce la presenza di un uomo che prima saluta la donna, testimone di Geova, poi l'accoltella. A captare i suoni è stata la telecamera di sorveglianza installata in un condominio in via del Ciclamino. La registrazione è disturbata perché la telecamera è a diversi metri di distanza dal luogo dell'aggressione. Inoltre si trova in un garage chiuso, ma con una porta forata, che lascia passare suoni e luci.