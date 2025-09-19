Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci difende il marito Louis Dassilva: "Non l'ha uccisa lui"

La donna interviene, in diretta, a "Quarto Grado": "Non avrei motivi per proteggerlo"
© Da video
"Non so quante volte dovrò ripeterlo: Louis non ha commesso l’omicidio di Pierina Paganelli". Con queste parole, pronunciate in diretta a "Quarto Grado", Valeria Bartolucci ribadisce con forza la sua convinzione sull’innocenza del marito, Louis Dassilva.
Attualmente imputato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, l’uomo è ritenuto responsabile della morte della 78enne Pierina Paganelli, colpita con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023, all’interno del garage di via del Ciclamino a Rimini.
Contestualmente, Bartolucci affronta anche le critiche che le vengono rivolte per la sua posizione, ritenuta da alcuni una difesa cieca e dettata solo dal legame coniugale: "Dicono che una moglie mentirebbe pur di difendere il marito, ma dove sta scritto? A maggior ragione dopo la relazione extraconiugale, che è emersa in maniera plateale. Non avrei tutti questi motivi per proteggerlo".
La donna è recentemente rientrata da un viaggio in Senegal, dove ha incontrato la prima moglie di Dassilva e i figli avuti da lui. "È stata un’emozione grande", spiega, sottolineando la necessità di parlare con i parenti. "I suoi familiari sono preoccupati e spaventati. A differenza mia, non hanno nemmeno il conforto di poterci parlare una volta a settimana. L'unico modo che avevo per tranquillizzarli un po' era andare di persona, per conoscerli e spiegargli la situazione".
Commenti (0)