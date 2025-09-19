Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci difende il marito Louis Dassilva: "Non l'ha uccisa lui"

La donna è recentemente rientrata da un viaggio in Senegal, dove ha incontrato la prima moglie di Dassilva e i figli avuti da lui. "È stata un’emozione grande", spiega, sottolineando la necessità di parlare con i parenti. "I suoi familiari sono preoccupati e spaventati. A differenza mia, non hanno nemmeno il conforto di poterci parlare una volta a settimana. L'unico modo che avevo per tranquillizzarli un po' era andare di persona, per conoscerli e spiegargli la situazione".