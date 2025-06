Pierina Paganelli, Valeria: "Se queste sono le prove, Louis dovrebbe essere scarcerato"

"Me lo aspettavo. Non avevo contezza della data, ma era una cosa che avevamo ovviamente preventivato", spiega ai microfoni del programma di Canale 5 Valeria Bartolucci, commentando la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del marito Louis Dassilva. Un'altra novità riguarda anche la prova della videocamera di sorveglianza, cosiddetta "cam 3". Secondo un'altra udienza, infatti, questa camera non permetterebbe di stabilire il colore della pelle della persona inquadrata e dunque la sua validità come prova dovrebbe venire meno. "Era abbastanza noto che non si potesse stabilire il colore della pelle. Hanno voluto fare questo approfondimento e alla fine hanno cercato di dissipare qualunque dubbio", precisa la moglie di Dassilva. A incastrare Louis al momento, come mostrato in una grafica dalla conduttrice Alessandra Viero, ci sarebbero solo le dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. "Ha usato proprio il termine giusto "a incastrare", non poteva sceglierlo migliore. Se queste sono le prove che lo tengono in carcere, Louis dovrebbe essere scarcerato ieri", commenta Valeria.