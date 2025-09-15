Logo Tgcom24
Cronaca
unico imputato

Omicidio Pierina Paganelli, il processo rinviato al 20 ottobre

Il corpo della donna, 79 anni, fu trovato nell'ottobre del 2023 nell'atrio di una palazzina

15 Set 2025 - 14:35
© Tgcom24

© Tgcom24

È stato rinviato al 20 ottobre il processo a Rimini a carico dell'unico imputato Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. In quell'udienza la Corte d'Assise scioglierà la riserva sulle quattro eccezioni presentate dagli avvocati, prime tra tutte la nullità dell'interrogatorio in incidente probatorio della nuora Manuela Bianchi. Se accolta questa richiesta potrebbe comportare la convocazione in aula della donna come testimone. Il 20 ottobre si procederà anche alla fissazione delle successive udienze del processo. Il corpo di Pierina Paganelli, 79 anni, fu trovato nell'ottobre del 2023 nell'atrio di una palazzina. 

