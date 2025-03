Dissequestrato l'appartamento di Pierina Paganelli, la notifica è stata consegnata dalla squadra mobile di Rimini ai figli della 78enne uccisa nel garage di via del Ciclamino. Ora potranno entrare nella casa al terzo piano, rimasta chiusa dal giorno dell'omicidio, il 3 ottobre del 2023. Intanto il gip Vinicio Cantarini ha fissato per il 14 marzo l'udienza per acquisire i risultati delle relazioni peritali su Dna, device elettronici e cam 3 della farmacia San Martino.