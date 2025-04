Omicidio Pierina Paganelli, gip rigetta la scarcerazione di Louis Dassilva

Inoltre nessuno dei testimoni presenti quella mattina sulla scena l'avevano visto farlo. Ma nella logica accusatoria era un modo per difendersi da eventuali tracce di dna. Tanto che quando la moglie Valeria Bartolucci in carcere gli riferisce che non ci sono tracce genetiche - sempre per la Procura - la sua sorpresa è palese. "Il tuo dna non c'è hanno detto in tv", dice la Bartolucci al marito in carcere. E lui risponde "Davvero?", facendosi il segno della croce e portandosi le mani al volto. Ma per il pm Paci e squadra mobile, Dassilva avrebbe mentito dicendo di non aver lasciato via Del Ciclamino dopo il ritrovamento del cadavere in garage, mentre c'è una testimone che alla polizia l'ha visto in auto.