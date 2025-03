Pierina Paganelli, la nuova versione di Manuela Bianchi: "Louis era in garage e mi ha parlato di un corpo"

Arrivata come persona offesa nella procura di Rimini, Manuela ne esce 13 ore dopo l'interrogatorio come indagata per favoreggiamento. Ripresa dalle telecamere del programma di Rete 4 si copre il viso con la mano sinistra per non farsi vedere. Tra le lacrime avrebbe cambiato versione su quanto è accaduto quella mattina, è infatti nella scena del crimine che la Bianchi collocherebbe ora anche Louis Dassilva, il senegalese suo amante. La donna, secondo la procura, dopo aver parcheggiato l'auto nel box avrebbe visto Dassilva, attualmente in carcere con l'accusa di essere l'esecutore materiale del delitto, che le avrebbe comunicato del cadavere di Pierina. La donna quindi non sarebbe salita al terzo piano per chiamarlo quella mattina, come dichiarato fino a ora.