Pierina Paganelli, l'avvocato di Louis Dassilva: "Ha confermato la versione fornita"

"Ha confermato la versione dei fatti che ha sempre fornito - spiega il legale dell'uomo, Riaro Fabbri -. La sua versione è quella che collide con la nuova versione fornita da Manuela Bianchi. Non sappiamo perché la signora abbia deciso di modificare la versione, ne prendiamo atto e possiamo verificare se le sue parole sono attendibili". Al momento la lunga indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre del 2023, vede due persone indagate: Dassilva, per omicidio, e la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, legata da una relazione al senegalese, per favoreggiamento. Bianchi, difesa dall'avvocata Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan, il 4 marzo scorso è stata interrogata dal pm Paci: nel corso dell'interrogatorio avrebbe detto di aver visto Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere della suocera in garage. Dassilva le avrebbe quindi detto di non parlare, che c'era il cadavere di una donna e di dare l'allarme chiamando per primo il vicino. Bianchi ha detto inoltre di aver capito che l'assassino era Dassilva.