Caso Pierina Paganelli, chiesta la scarcerazione per Louis Dassilva

Louis Dassilva potrebbe tornare libero nei prossimi giorni. In carcere dal luglio scorso come unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023, i legali del senegalese hanno fatto istanza di scarcerazione al Gip che ha 5 giorni di tempo per decidere. A spingere la richiesta è stato l'esito negativo dell'incidente probatorio effettuato sulla Cam3 della farmacia di via del Ciclamino.