Pierina Paganelli, la nuova testimone: "So di aver detto la verità"
La donna parla con l’inviato di "Mattino Cinque": "Mi sono tolta un peso"
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"In aula? Ho detto tutta la verità, mi sono tolta un peso". Con queste parole Valentina, nuova testimone nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, racconta all’inviato di "Mattino Cinque" le sensazioni provate dopo la sua deposizione. La vicenda riguarda la morte della 79enne riminese, uccisa con 29 coltellate nel garage della sua abitazione nel 2023, un caso che continua a scuotere l’opinione pubblica.
La donna spiega di essersi presentata in tribunale con una certa agitazione, comprensibile vista la delicatezza del procedimento. "Un po’ di tensione c’era, ma penso di essere andata bene", afferma. La sua sicurezza deriva dal fatto di aver raccontato ciò che sa senza esitazioni: "So di aver detto la verità, e questo mi ha dato forza".
Il momento più intenso, però, arriva dopo l’udienza. "Quando sono uscita, sono scoppiata in un pianto liberatorio", confida. Una reazione spontanea, che le ha permesso di sciogliere la pressione accumulata. "Dopo mi sono sentita più leggera", aggiunge, descrivendo una sensazione di sollievo che aspettava da tempo.
Questa ritrovata serenità si riflette anche in un gesto simbolico che la giovane ha deciso di compiere: un nuovo tatuaggio sull’avambraccio sinistro, con la scritta 'a testa alta'. "L’ho fatto perché mi rappresenta", spiega. "Non ho paura di niente e di nessuno. Vado avanti così, a testa alta".