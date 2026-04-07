Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi al GIP: "Ho detto la verità ma non so se Louis sia l'assassino"

Un biglietto scritto a mano da Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli la 76enne riminese uccisa nel garage di casa il 3 ottobre del 2023 e per cui Louis Dassilva suo vicino di casa è ora indagato, è stato messo agli atti. "Mattino Cinque" mostra il messaggio indirizzato al GIP delle indagini preliminari Vinicio Cantarini al termine dei tre giorni di incidente probatorio, ad aprile 2025, quando la donna cristallizzò la propria nuova versione su come sarebbe andata quella mattina quando trovò il cadavere della suocera.