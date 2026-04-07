Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi al GIP: "Ho detto la verità ma non so se Louis sia l'assassino"
"Mattino Cinque" mostra il messaggio finito agli atti e consegnato al termine dell'incidente probatorio
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Un biglietto scritto a mano da Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli la 76enne riminese uccisa nel garage di casa il 3 ottobre del 2023 e per cui Louis Dassilva suo vicino di casa è ora indagato, è stato messo agli atti. "Mattino Cinque" mostra il messaggio indirizzato al GIP delle indagini preliminari Vinicio Cantarini al termine dei tre giorni di incidente probatorio, ad aprile 2025, quando la donna cristallizzò la propria nuova versione su come sarebbe andata quella mattina quando trovò il cadavere della suocera.
"Confermo ogni cosa detta in questi giorni di incidente probatorio ma con queste mie dichiarazioni non voglio dire che certamente Louis Dassilva è l'assassino di mia suocera. Prego voi tutti di accertare la vera responsabilità di Dassilva. Grazie", questo il contenuto del messaggio di Bianchi al giudice, dopo avere collocato Dassilva nei sotterranei di via del Ciclamino prima di trovare il cadavere e aver riferito che sarebbe stato l'ex amante ad avvertirla della presenza di un morto oltre la porta.