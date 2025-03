Babysitter uccisa, parla la nipote di Pablo: "Lui aveva una relazione parallela e l'altra donna stava arrivando a Milano"

"L'altra donna si chiama M. e la relazione con lei era precedente, sbocciata in El Salvador - ha aggiunto la nipote di Pablo agli inquirenti, quando il 28 febbraio fu ascoltata in Procura come persona informata sui fatti. - Non so se si sentivano spesso. Non si vedevano da quando lui è arrivato in Italia, da circa cinque anni. M. pensava di essere l'unica fidanzata di Pablo".