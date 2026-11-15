Nuovo Codice della strada, cosa cambia per patente e libretto | Quando restano obbligatori da esibire e quando si rischiano multe
Dal 1° gennaio 2028 non servirà più portare con sé i documenti cartacei, tranne in casi specifici. Ma attenzione: fino all'entrata in vigore della riforma, chi li dimentica a casa viene comunque sanzionato
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Svolta significativa a partire dal 1° gennaio 2028 per i controlli stradali. La riforma del Codice della Strada, contenuta nel provvedimento varato il 13 ottobre scorso, mira a superare l'obbligo del guidatore di esibire patente, libretto di circolazione e certificato di assicurazione. Gli agenti potranno verificare telematicamente la loro validità tramite le banche dati in loro possesso. Ma attenzione: in alcuni casi l'esibizione fisica resta indispensabile. E, almeno fino al 2028, restano le regole attuali: si rischiano pertanto multe.
Perché non sarà necessario più esibire i documenti cartacei?
Le nuove regole si basano sulla possibilità da parte degli agenti di consultare tre database gestiti dalla Motorizzazione civile, già a disposizione per le verifiche a distanza: si tratta dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Anag), che raccoglie e aggiorna lo stato delle patenti; dell'Archivio nazionale veicoli (Anv), che i contiene dettagli tecnici, i dati di immatricolazione nonché lo storico della circolazione dei mezzi; della Banca dati dei veicoli assicurati, che consente di verificare in tempo reale la regolarità della copertura Rca obbligatoria.
Quando resta indispensabile l'esibizione fisica dei documenti?
L'esibizione fisica o digitale dei documenti resterà comunque indispensabile in alcune circostanze. Anzitutto, resterà obbligatorio avere con sé e mostrare eventuali contratti, permessi o certificazioni i cui dati non risultano consultabili tramite gli archivi telematici dello Stato. Regole specifiche potrebbero inoltre interessare veicoli a noleggio e mezzi con immatricolazione estera. Non solo: qualora ci siano impedimenti tecnici che rendano momentaneamente inaccessibili gli archivi informatici alle pattuglie su strada, resterà comunque obbligatorio esibire la documentazione.
Si potrà quindi guidare senza patente?
In linea di massima, sì. Ma per prudenza conviene comunque continuare a tenere sempre i documenti a bordo. Va da sé che la possibilità di non esibire i documenti non va in alcun modo confusa con l'obbligo di essere regolarmente abilitati alla guida. Tradotto: se sei alla guida e non hai mai conseguito la patente, ti è stata revocata o non l'hai rinnovata, nulla ti evita una multa elevata e il fermo del veicolo.
E se ho semplicemente dimenticato la patente a casa?
Fino al 1° gennaio 2028, come detto, non cambia nulla. Anzitutto c'è una multa, lieve, che va dai 42 euro ai 173 euro. Non è comunque prevista la decurtazione dei punti e, soprattutto, non scattano le sanzioni severe in caso di guida con patente mai conseguita o scaduta.
Se le forze dell'ordine riescono a controllare direttamente tramite gli archivi pubblici la presenza e la regolarità dei documenti che in quel momento non hai con te, non scatta alcun obbligo di recarsi presso un ufficio per mostrare la patente fisica. Se invece sono impossibilitati a farlo, gli agenti notificano una richiesta formale di presentazione entro una scadenza precisa. Non rispettare tale convocazione comporta una multa, compresa tra 430 e 1.731 euro, che va a sommarsi a quella già comminata in sede di controllo.