CONTROLLI STRADALI

Nuovo Codice della strada, cosa cambia per patente e libretto | Quando restano obbligatori da esibire e quando si rischiano multe

Dal 1° gennaio 2028 non servirà più portare con sé i documenti cartacei, tranne in casi specifici. Ma attenzione: fino all'entrata in vigore della riforma, chi li dimentica a casa viene comunque sanzionato

15 Nov 2026 - 08:38
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Svolta significativa a partire dal 1° gennaio 2028 per i controlli stradali. La riforma del Codice della Strada, contenuta nel provvedimento varato il 13 ottobre scorso, mira a superare l'obbligo del guidatore di esibire patente, libretto di circolazione e certificato di assicurazione. Gli agenti potranno verificare telematicamente la loro validità tramite le banche dati in loro possesso. Ma attenzione: in alcuni casi l'esibizione fisica resta indispensabile. E, almeno fino al 2028, restano le regole attuali: si rischiano pertanto multe.

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Perché non sarà necessario più esibire i documenti cartacei?

 Le nuove regole si basano sulla possibilità da parte degli agenti di consultare tre database gestiti dalla Motorizzazione civile, già a disposizione per le verifiche a distanza: si tratta dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Anag), che raccoglie e aggiorna lo stato delle patenti; dell'Archivio nazionale veicoli (Anv), che i contiene dettagli tecnici, i dati di immatricolazione nonché lo storico della circolazione dei mezzi; della Banca dati dei veicoli assicurati, che consente di verificare in tempo reale la regolarità della copertura Rca obbligatoria.

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Quando resta indispensabile l'esibizione fisica dei documenti?

 L'esibizione fisica o digitale dei documenti resterà comunque indispensabile in alcune circostanze. Anzitutto, resterà obbligatorio avere con sé e mostrare eventuali contratti, permessi o certificazioni i cui dati non risultano consultabili tramite gli archivi telematici dello Stato. Regole specifiche potrebbero inoltre interessare veicoli a noleggio mezzi con immatricolazione estera. Non solo: qualora ci siano impedimenti tecnici che rendano momentaneamente inaccessibili gli archivi informatici alle pattuglie su strada, resterà comunque obbligatorio esibire la documentazione.

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Si potrà quindi guidare senza patente?

 In linea di massima, sì. Ma per prudenza conviene comunque continuare a tenere sempre i documenti a bordo. Va da sé che la possibilità di non esibire i documenti non va in alcun modo confusa con l'obbligo di essere regolarmente abilitati alla guida. Tradotto: se sei alla guida e non hai mai conseguito la patente, ti è stata revocata o non l'hai rinnovata, nulla ti evita una multa elevata e il fermo del veicolo.

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E se ho semplicemente dimenticato la patente a casa?

 Fino al 1° gennaio 2028, come detto, non cambia nulla. Anzitutto c'è una multa, lieve, che va dai 42 euro ai 173 euro. Non è comunque prevista la decurtazione dei punti e, soprattutto, non scattano le sanzioni severe in caso di guida con patente mai conseguita o scaduta.

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Se le forze dell'ordine riescono a controllare direttamente tramite gli archivi pubblici la presenza e la regolarità dei documenti che in quel momento non hai con te, non scatta alcun obbligo di recarsi presso un ufficio per mostrare la patente fisica. Se invece sono impossibilitati a farlo, gli agenti notificano una richiesta formale di presentazione entro una scadenza precisa. Non rispettare tale convocazione comporta una multa, compresa tra 430 e 1.731 euro, che va a sommarsi a quella già comminata in sede di controllo.

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