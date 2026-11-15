Nuovo Codice della strada, cosa cambia per patente e libretto | Quando restano obbligatori da esibire e quando si rischiano multe

In linea di massima, sì. Ma per prudenza conviene comunque continuare a tenere sempre i documenti a bordo. Va da sé che la possibilità di non esibire i documenti non va in alcun modo confusa con l'obbligo di essere regolarmente abilitati alla guida. Tradotto: se sei alla guida e non hai mai conseguito la patente, ti è stata revocata o non l'hai rinnovata, nulla ti evita una multa elevata e il fermo del veicolo.