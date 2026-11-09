Imu, Tari, bollo auto e multe, scatta la rottamazione quinquies | E intanto le tasse locali crescono
Il peso della fiscalità territoriale, a parità di reddito, cambia di molto in base alla città e alla Regione: Vibo Valentia e Salerno i capoluoghi di provincia più esosi
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Il 15 dicembre è l'ultimo giorno disponibile per chiedere di regolarizzare Imu, Tari, bollo auto e multe non pagati, aderendo alla rottamazione quinquies degli enti territoriali. La misura permette, infatti, di estinguere i debiti - tributari e non - verso enti locali, Comuni e Regioni beneficiando di uno sconto senza sanzioni o interessi. Attenzione, però: gli enti che hanno deciso di aderire non sono tutti: per sapere quali hanno adottato il provvedimento di applicazione, bisogna consultare l'elenco pubblicato dal sito dell'Agenzia delle entrate. E intanto secondo la Uil cresce il peso delle tasse locali.
Quali debiti rientrano
La rottamazione quinquies riguarda i debiti, di natura tributaria o meno, affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, esclusi quelli derivanti dalle pronunce della Corte dei Conti. Aperta, poi, la possibilità di regolarizzare anche alcuni debiti già interessati dalle precedenti edizioni della definizione agevolata, comprese quelle per le quali il contribuente ha perso i benefici a causa di pagamenti mancati, insufficienti o effettuati in ritardo. In particolare, potranno rientrare nella nuova misura i carichi già inclusi nelle prime tre rottamazioni, per i quali si è verificata la decadenza dal beneficio proprio a seguito del mancato o irregolare versamento delle somme dovute. La possibilità riguarda anche i debiti precedentemente inseriti nella rottamazione quater e nella relativa riammissione. In questo caso, però, è necessario che alla data del 30 settembre 2025 non risultassero regolarmente pagate tutte le rate già scadute.
Restano invece esclusi dalla nuova definizione agevolata gli stessi debiti che, pur rientrando nell'ambito applicativo della rottamazione quinquies per gli enti territoriali, erano già inseriti in piani di pagamento della rottamazione quater o della sua riammissione e per i quali, al 30 settembre 2025, tutte le rate scadute risultavano regolarmente versate. Riguardo alle somme che il Comune riscuote direttamente o tramite società private, invece, bisogna verificare se l’ente ha previsto una propria agevolazione: l'applicazione della misura non è automatica.
Cosa si paga
Per estinguere i debiti tributari e non tributari bisogna versare le somme dovute a titolo di capitale. Non sono da corrispondere, invece, interessi, sanzioni e aggio. Restano da pagare, quindi, soltanto le eventuali spese di notifica e delle procedure esecutive. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per le violazioni del Codice della strada, la sanzione principale resta dovuta, ma la rottamazione consente di eliminare gli interessi, le maggiorazioni e l'aggio.
Le scadenze
C'è tempo fino al 15 dicembre 2026 per inoltrare la domanda, presentabile a partire dal 16 ottobre. Per il pagamento sono previste due possibilità: versare l'importo in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, oppure scegliere la rateizzazione, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. In caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° aprile 2027, come specificato sul sito dell'Agenzia. Il beneficio si perde in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'unica rata prevista oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale. La decadenza scatta anche in caso di pagamento tardivo superiore a cinque giorni dell'unica rata, in caso di soluzione unica, o dell'ultima rata del piano rateale. La tolleranza dei cinque giorni, infatti, non si applica alle altre rate.
Come presentare domanda
Per chiedere di aderire al beneficio, bisogna presentare la domanda esclusivamente per via telematica, tramite l'apposita sezione sul sito ufficiale. Per conoscere i debiti ammessi alla procedura è possibile richiedere il prospetto informativo: accedendo all'area riservata con Spid, Cie o Cns, oppure compilando l'apposito modulo disponibile nell'area pubblica del sito. Nella dichiarazione il contribuente dovrà indicare i carichi che intende includere nella procedura e scegliere se effettuare il pagamento in un'unica soluzione oppure a rate. Entro il 28 febbraio 2027 l'Agenzia comunicherà l'esito della richiesta e l'importo complessivo da versare, insieme al piano delle eventuali rate.
Tasse locali, aumentano le addizionali
A rendere ancora più rilevante il tema dei debiti con gli enti locali è il peso delle tasse territoriali sui redditi delle famiglie. Secondo le simulazioni della Uil, riportate da La Stampa, tra addizionale regionale e comunale all'Irpef si possono superare i 1.400 euro annui. Per un reddito di 20mila euro, nelle città metropolitane il conto varia da un minimo di 263 euro a Milano ai 607 euro di Napoli. Per chi dichiara 40mila euro, invece, si passa dai 778 euro di Cagliari ai 1.452 euro di Roma. Se si considerano tutti i capoluoghi di provincia, il primato per la fascia di reddito più alta spetta a Salerno, con 1.468 euro (per la fascia di reddito bassa, in testa c'è Vibo Valentia con 686 euro). Il peso della fiscalità territoriale, dunque, cambia sensibilmente a parità di reddito, a seconda della città e della Regione in cui si vive. E, secondo le stime preliminari della Uil, il prelievo locale rischia di assorbire una parte consistente degli aumenti salariali, riducendo il guadagno effettivo nelle buste paga delle famiglie.
Differenze con la rottamazione quinquies ordinaria
Bisogna fare attenzione, però, a non confondere quella degli enti territoriali con la rottamazione quinquies ordinaria, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Questa misura riguarda i debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023, ma solo per alcune categorie, tra cui imposte non versate, contributi Inps e determinate multe stradali. Anche in questo caso è possibile pagare il debito senza corrispondere sanzioni e interessi, secondo le regole previste per ciascuna tipologia di carico. La differenza principale riguarda quindi i debiti ammessi: la versione ordinaria si concentra soprattutto su imposte e contributi, mentre quella degli enti territoriali può comprendere anche tributi locali, come Imu e Tari, nonché altre entrate comunali. Inoltre, cambiano le scadenze per presentare la domanda e quelle per effettuare i pagamenti.