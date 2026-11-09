Il 15 dicembre è l'ultimo giorno disponibile per chiedere di regolarizzare Imu, Tari, bollo auto e multe non pagati, aderendo alla rottamazione quinquies degli enti territoriali. La misura permette, infatti, di estinguere i debiti - tributari e non - verso enti locali, Comuni e Regioni beneficiando di uno sconto senza sanzioni o interessi. Attenzione, però: gli enti che hanno deciso di aderire non sono tutti: per sapere quali hanno adottato il provvedimento di applicazione, bisogna consultare l'elenco pubblicato dal sito dell'Agenzia delle entrate. E intanto secondo la Uil cresce il peso delle tasse locali.