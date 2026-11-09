Ex Ilva, Jindal e l'italiana Arvedi in corsa per l'acquisizione degli stabilimenti

Per l'ex Ilva potrebbe aprirsi un nuovo capitolo. Sono infatti due le offerte arrivate per l'acquisizione di tutti gli stabilimenti aziendali dopo lo spegnimento degli altiforni deciso dalla Cassazione: quella dell'indiana Jindal e dell'italiana Arvedi. È quanto si apprende dopo la chiusura della gara, con il termine che era fissato per la mezzanotte di ieri. Entrambe le offerte sono state trasmesse a Project Sider, l'advisor dei commissari di Acciaierie d'Italia. La società di Cremona, a sorpresa, ha deciso di muoversi in autonomia dalla cordata di imprese guidata da Federacciai, che non ha presentato nessuna proposta. Assente anche il fondo americano Flacks Group, che aveva dichiarato di voler incontrare il governo italiano prima di valutare qualsiasi tipo di offerta.