Ex Ilva, via libera della Camera: il decreto diventa legge

Via libera della Camera al decreto Ex Ilva. Il provvedimento che mira ad assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale è stato approvato con 125 voti a favore, 43 contrari e 52 astenuti. Il testo, che aveva già ricevuto il semaforo verde dal Senato, è ora legge.
Cosa dice il provvedimento
Il decreto, dicevamo, reca misure urgenti per assicurare la continuità operativa di determinati impianti su tutto il territorio nazionale. Tra le altre cose viene introdotta una disciplina speciale sulle garanzie finanziarie, individuate dall'autorizzazione unica, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per le imprese che si trovino in amministrazione straordinaria. In tale caso l'orizzonte temporale della garanzia può essere limitato all'anno.