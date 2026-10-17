Ex Ilva, richiesta la cassa integrazione per oltre 8.600 lavoratori

Intanto è terminato alle 23 di venerdì 16 ottobre lo sciopero nello stabilimento ex Ilva di Taranto proclamato dai sindacati a partire da lunedì scorso. La decisione è arrivata per effetto dei risultati ottenuti nell'incontro di giovedì in regione Puglia, con la sottoscrizione della piattaforma unitaria siglata anche da istituzioni e rappresentanti politici, e la convocazione del governo a Palazzo Chigi per il 27 ottobre. L'obiettivo dei sindacati è raggiungere una soluzione "che dia certezze sul futuro occupazionale, ambientale e industriale". Intanto, questo pomeriggio a Taranto si svolgerà la manifestazione promossa dalla rete di associazioni e cittadini "Onda del futuro" che invoca la chiusura del polo siderurgico, la bonifica del sito, la tutela della salute e la costruzione di alternative economiche e occupazionali.