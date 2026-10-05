Ex Ilva, confermato lo spegnimento degli altoforni: nuovo no della Corte di Milano

La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di AdI spa. Il collegio, presieduto da Giuseppe Ondei, ha quindi lasciato in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.
"Preminente il diritto alla salute"
Nelle motivazioni, la Corte d'Appello di Milano sottolinea che il "pericolo" conseguente "all'eventuale 'spegnimento' degli altiforni" deve cedere "rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi". Per i giudici della sezione imprese, Giuseppe Ondei, Carla Del Vecchio e Silvia Cortelloni, la tutela "del diritto alla salute" è "comunque prevalente, nel doveroso rispetto dell'interpretazione data in sede comunitaria, oltre che delle stesse previsioni costituzionali".
Il ricorso in Cassazione
La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione, alla quale le parti hanno presentato ricorso. L'udienza davanti alla Suprema Corte è già stata fissata per il 20 ottobre. In assenza di ulteriori provvedimenti, resta dunque confermata la scadenza del 28 ottobre per lo spegnimento degli altoforni.