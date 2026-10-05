Ex Ilva, confermato lo spegnimento degli altoforni: nuovo no della Corte di Milano

La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di AdI spa. Il collegio, presieduto da Giuseppe Ondei, ha quindi lasciato in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.