Ex Ilva, i commissari straordinari: "Gli stabilimenti di Geonva, Taranto e Novi Ligure non chiudono"

I commissari straordinari di Adi in amministrazione straordinaria "confermano che gli stabilimenti (ex Ilva) di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto". Lo si legge in una nota dei commissari.
L'occupazione della Prefettura di Genova
Nel pomeriggio un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva di Genova aveva occupato per qualche ora la Prefettura cittadina facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da tre giorni in città contro l'annunciata chiusura degli impianti a partire dal 15 novembre. I lavoratori sono quindi tornati in presidio davanti al Palazzo del Governo. I lavoratori attendono adesso un documento conclusivo dell'incontro commissari-sindacati nazionali con le risposte sull'acquisto dei coils per far proseguire il lavoro nello stabilimento genovese