Ex Ilva, i commissari straordinari: "Gli stabilimenti di Geonva, Taranto e Novi Ligure non chiudono"

I commissari straordinari di Adi in amministrazione straordinaria "confermano che gli stabilimenti (ex Ilva) di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto". Lo si legge in una nota dei commissari.