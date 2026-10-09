Ex Ilva, scatta lo sciopero nazionale di 24 ore: l'annuncio dei sindacati

L'ultimo incontro "non ha sortito le soluzioni che noi abbiamo posto sul tavolo. L'unica certezza è che a metà di novembre rischiano di andare in cassa integrazione tutte le lavoratrici e lavoratori e per questa ragione abbiamo deciso unitariamente di dichiarare 24 ore di sciopero per ogni turno in tutti gli stabilimenti, perché riteniamo indispensabile non soltanto avere incontri per ottenere ammortizzatori sociali", ha spiegato il segretario della Fiom Michele De Palma.