Ex Ilva di Taranto, dal 9 ottobre stop alle attività degli impianti dell'area a caldo e via alla cassa integrazione

Non sono mancate le reazioni immediate all'annuncio, come quella del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro: "Oggi, a poche ore dall'incontro del governo con i sindacati, Acciaierie d'Italia Spa in Amministrazione Straordinaria, si affretta ad annunciare l'attivazione della cassa integrazione dei lavoratori con un tempismo che ha il solo effetto di aggravare la tensione in una situazione già drammatica e che rischia di ricadere solo sui lavoratori e sui territori dove lavorano", ha dichiarato in una nota.