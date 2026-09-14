Ex Ilva di Taranto, proteste dei lavoratori dell'indotto: sciopero di 24 ore, bloccate due provinciali

Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri, però, non era ancora arrivata alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. "Il tempo è scaduto", hanno ribadito i sindacati, chiedendo garanzie occupazionali, tutela del reddito e un piano industriale per Taranto. "Abbiamo chiesto al governo di sederci a un tavolo, ma non c'è stata risposta sui lavoratori. Ancora non è arrivata la convocazione per domani a palazzo Chigi. La chiusura dell'area a caldo è responsabilità di tutti i governi: il decreto della corte di appello di Milano ha colmato un vuoto della politica". Così Francesco Brigati, segretario generale Fiom gil di Taranto, parlando al presidio.