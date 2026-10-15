Ex Ilva, il governo convoca i sindacati il 27 ottobre

Il governo ha fissato un incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. L'appuntamento è per le ore 17 del 27 ottobre presso la Sala Verde. Lo si apprende da fonti sindacali. La convocazione arriva mentre prosegue da quattro giorni la protesta dei lavoratori, con blocchi stradali a Taranto e iniziative di mobilitazione anche a Genova e Novi Ligure. Nel Tarantino restano interessate dalla protesta la statale 7 per Massafra e la statale 106 Jonica, in direzione Reggio Calabria, dove i presidi sono scattati dalla mattina di lunedì. Il provvedimento approvato dall'esecutivo non ha dissipato i timori delle organizzazioni sindacali.