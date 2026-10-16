"Abbiamo chiuso con la Commissione Europea la trattativa sul cosiddetto decreto bollette, ovvero su misure che avevano bisogno che abbiamo varato mesi fa che avevano bisogno di un ok da parte della Commissione europea, è stata una trattativa lunga, ma costruttiva che ci ha portato a trovare una soluzione ed è molto importante perché questo ci consente di intervenire sulla generazione del prezzo dell'elettricità e sull'impatto che il costo del gas". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. "In questi giorni soprattutto nell'attuale contesto ci consente sostanzialmente di intervenire per abbassare le bollette. Lo considero molto importante e sono molto contenta di questo risultato", ha aggiunto. La premier, nel punto stampa, ha affrontato anche il tema migranti in relazione anche ai rapporti con la Spagna e ha commentato quanto accaduto nel corso delle proteste studentesche.

