Consiglio europeo, accordo nella notte sull'energia | I paletti di Meloni su bilancio e flessibilità

Il grande tema del giorno è stato quello dell'energia. Lo stallo è esploso sul capitolo dedicato all'Ets, lo strumento adottato dall'Ue per ridurre le emissioni di gas serra nei settori industriali, e più in generale sulla strategia energetica europea. Su questa questione, appunto, c'è stata la divisione in due fazioni. Dopo un lungo confronto, l'intesa è arrivata nella notte: nelle conclusioni il Consiglio Europeo ha invitato la Commissione ad aggiornare la valutazione di tutti gli impatti dell'Ets2, in particolare sulla sua struttura e sulle misure di salvaguardia.