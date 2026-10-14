Metano, l'Ue propone il rinvio della stretta sulle importazioni al 2028

L'esecutivo europeo sottolinea in una nota "che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici" con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre "la disponibilità di gas e petrolio". Il regolamento sul metano prevede, a partire da gennaio 2027, l'introduzione di obblighi di monitoraggio, rendicontazione e verifica per gli importatori di gas naturale, petrolio e carbone per evitare fughe di metano.