Torna il rifugio dei Treasury, valida copertura all’esposizione azionaria globale

TIMORI ECCESSIVI SU DEBITO E INFLAZIONE

Sono le indicazioni dell’Asset Allocation Update di novembre 2026 di Roger Rüegg, Head Multi Asset Solutions, di Swisscanto/Zkb, secondo cui le obbligazioni finalmente tornano ad essere il bene rifugio, in uno scenario che Swisscanto aveva previsto e che si è concretizzato a ottobre. Da tempo la casa giudica eccessivi i timori legati al debito pubblico e all’inflazione e considera interessanti i titoli di Stato agli attuali rendimenti.