Torna il rifugio dei Treasury, valida copertura all’esposizione azionaria globale
Swisscanto/Zkb, in un commento di Roger Rüegg, spiega le strategie di investimento adottate in risposta alle rotazioni dai settori ciclici ai difensivi. Restano in sottopesato i bond in euro
Abstract Financial Data Visualization with Digital Stock Market Graphs
La rotazione settoriale di ottobre dai ciclici ai difensivi è stata un caso statistico anomalo, senza solide ragioni a giustificarlo: gli utili delle società tecnologiche sono in forte crescita e l’utilizzo dell’IA è in aumento. I mercati dei capitali richiedono premi per il rischio più elevati per le forti necessità di finanziamento. Si prevede un’inversione di tendenza dopo le elezioni USA, ma la crescente incertezza induce a ridurre leggermente l’elevata esposizione alla filiera IA, utilizzando titoli di Stato globali (esclusi quelli in euro) come copertura.
TIMORI ECCESSIVI SU DEBITO E INFLAZIONE
Sono le indicazioni dell’Asset Allocation Update di novembre 2026 di Roger Rüegg, Head Multi Asset Solutions, di Swisscanto/Zkb, secondo cui le obbligazioni finalmente tornano ad essere il bene rifugio, in uno scenario che Swisscanto aveva previsto e che si è concretizzato a ottobre. Da tempo la casa giudica eccessivi i timori legati al debito pubblico e all’inflazione e considera interessanti i titoli di Stato agli attuali rendimenti.
BUONA PERFORMANCE DA TREASURY
In ottobre, quello dei Treasury decennali è sceso nuovamente sotto il 5%, nonostante l’aumento del petrolio, dati sull’inflazione più elevati e dati economici solidi. La posizione strategica di Swissacanto sui titoli di Stato USA a lungo termine ha generato una performance del 6%, che ha indotto ad aumentare nuovamente la duration, anche per protezione da ulteriori potenziali ribassi dei tecnologici.
ROTAZIONE DESTINATA A RIENTRARE
Ma rimane una posizione di sottopeso sulle obbligazioni in euro a causa dell’instabilità politica. Secondo l’esperto la rotazione settoriale azionaria non persisterà, anche se i titoli legati all’IA sono stati fortemente penalizzati e molti investitori hanno privilegiato i difensivi. Il mercato nel suo complesso è rimasto sorprendentemente solido, ma sotto la superficie le differenze sono state significative.
AZIONARIO EMERGENTE VERSO RIMBALZO
Ora Swisscanto prevede un rimbalzo, in particolare per l’azionario emergente, che con un rapporto prezzo/utili inferiore a 9 è diventato molto conveniente con fondamentali più interessanti, per esempio, di quelli delle azioni europee. Per contro, riduce il sovrappeso sulle azioni globali, alla luce delle crescenti pressioni derivanti dall’inasprimento delle condizioni finanziarie.
SOTTOPESO ANCHE PER L’EURO
Negli investimenti alternativi vengono mantenute le posizioni in catastrophe bond e oro, che ha tenuto la soglia psicologica dei 4.000 dollari, mentre i primi possono vantare ancora una volta un anno positivo e rimangono un importante strumento di diversificazione. L’euro rimane sottopesato per le tensioni politiche e aspettative sui tassi troppo, con sovrappeso invece su dollaro australiano e valute emergenti.
RIDOTTO LEGGERMENTE IL SOVRAPPESO AZIONARIO
In conclusione, secondo Swisscanto, le obbligazioni tornano bene rifugio e viene aumentato il sovrappeso, le azioni restano interessanti sul piano dei fondamentali, ma i fattori contrari stanno diventando rilevanti, la reazione del mercato agli utili i è stata deludente, per cui viene ridotto leggermente il sovrappeso.