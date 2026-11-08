Via libera della Consob all'offerta di Intesa per Mps

La Consob ha approvato il documento di offerta e il prospetto relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo per Monte dei Paschi di Siena. Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, previa pubblicazione del documento di offerta, avrà inizio del 24 novembre 2026 e terminerà il 22 gennaio 2027, salvo proroghe del periodo di adesione.
I termini dell'Opas
Il 22 gennaio 2027 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Opas di Intesa Sanpaolo per Monte dei Paschi di Siena, ferma restando l'eventuale riapertura dei termini. In caso di successo dell'offerta il pagamento delle azioni conferite è previsto per il 29 gennaio 2027. A partire da quella data Intesa riconoscerà a ciascun azionista di Mps che abbia aderito all'offerta un corrispettivo unitario pari a 1,250 euro e 1,664 nuove azioni per ciascun titolo del Monte portato in adesione. Intesa Sanpaolo renderà nota la pubblicazione del documento di offerta e del prospetto attraverso un comunicato.
Secondo gruppo in Europa
L'operazione, messa in campo dall'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, porterà alla nascita di un gruppo che sarà il secondo nell'Eurozona per capitalizzazione, con un utile netto pari a oltre 16 miliardi di euro rispetto agli oltre 11,5 miliardi attesi nel piano di impresa 2026-2029 di Intesa. I benefici, secondo quanto previsto in occasione dell'annuncio dell'offerta, arriveranno anche dal "rafforzamento del radicamento italiano", con circa 1.700 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela, oltre 27 milioni di clienti e una rete di consulenza di circa 21.000 persone dedicate.