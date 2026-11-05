Istat, in calo a settembre i consumi alimentari: -0,3% su agosto

A settembre le vendite al dettaglio risultano in lieve aumento in valore (+0,1%) e stazionarie in volume, rispetto ad agosto. Le vendite dei beni alimentari non registrano variazioni in valore ma diminuiscono in volume (-0,3%) mentre quelle dei beni non alimentari crescono in valore e in volume (rispettivamente +0,3% e +0,1%). E' quanto riporta l'Istat nelle sue stime di settembre.