Manovra 2027, dalla card per gli anziani alle assunzioni dei giovani: tutti i bonus

Un bonus per ogni esigenza, dai salari dei giovani alla salute degli anziani. La Manovra 2027 porta con sé contributi, agevolazioni e voucher per tutte le fasce di età e di reddito. Gli incentivi - spesso finanziati per un solo anno - sono chiamati a dare un segnale di attenzione e una risposta immediata ai problemi. Ecco, dunque, i principali bonus della nuova legge di Bilancio.