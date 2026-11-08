Manovra 2027, dalla card per gli anziani alle assunzioni dei giovani: tutti i bonus

Un bonus per ogni esigenza, dai salari dei giovani alla salute degli anziani. La Manovra 2027 porta con sé contributi, agevolazioni e voucher per tutte le fasce di età e di reddito. Gli incentivi - spesso finanziati per un solo anno - sono chiamati a dare un segnale di attenzione e una risposta immediata ai problemi. Ecco, dunque, i principali bonus della nuova legge di Bilancio.
Card salute
Sono 300 euro all'anno per le spese sanitarie, destinati ai pensionati con più di 75 anni, solo per il 2027.
Anziani non autosufficienti
Sale a 12mila euro la soglia Isee per la prestazione universale per anziani non autosufficienti, esclusivamente per il prossimo anno.
Ape sociale
Confermata fino al 31 dicembre 2027 la pensione anticipata a 63 anni e 6 mesi per alcune categorie di lavoratori: tra queste, disoccupati, caregiver, persone con invalidità e lavoratori impegnati in mansioni gravose.
Bonus mamme
Le lavoratrici con due figli ottengono 100 euro al mese fino al decimo compleanno del secondogenito. Per chi ha tre o più figli il beneficio resta fino ai 18 anni del minore. C'è un limite di reddito pari a 40mila euro.
Fondo nuovi nati
Presso l'Inps 100 euro all'anno fino a 18 anni.
Voucher babysitter
Per i genitori lavoratori autonomi arrivano 500 euro al mese per tre mesi al termine del periodo di congedo di maternità o paternità.
Famiglie numerose
Contributo fino a 385,71 euro per le famiglie con almeno quattro figli per la spesa del bollo auto su navette da 6-9 posti con potenza fino a 133 kilowatt.
Buono scuola per le paritarie
Resta anche per il prossimo anno il contributo fino a 1.500 euro per la frequenza delle scuole paritarie ammesse.
Ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni
Anche nel 2027 le detrazioni sono al 50% per l'abitazione principale e 36% per gli altri immobili. Salta la riduzione degli incentivi prevista dalla Manovra 2026.
Bonus elettrodomestici
Viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2027.
Bonus mobili
C'è la detrazione del 50% per gli acquisti effettuati nel 2027 fino a un massimo di 5mila euro di spesa.
Incentivo a posticipare la pensione
Anche nel 2027 ci saranno più soldi in busta paga per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma continuano a lavorare.
Lavoratori del turismo
Trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario festivo, dal primo gennaio al 30 settembre 2027.
Bonus assunzioni giovani, mamme e mezzogiorno
Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2027 le deduzioni per le aziende. Gli incentivi sono potenziati se i neoassunti sono giovani (fino al 140%) e lavoratrici madri (fino al 180%).
Bonus salari giovani
Imposta dell'1% sugli incrementi di stipendio fino a 2.500 euro per gli under 30 con redditi non oltre i 28mila euro per il 2027.
Bonus stabilizzazione
Incentivo per le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2027.
Bonus fringe benefit
Sale a 2mila euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori fino a 30 anni di età.