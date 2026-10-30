Manovra 2027, in arrivo un voucher da 300 euro per gli over 75: chi può ottenerlo e per quali spese

Il voucher di 300 euro potrà essere utilizzato per le spese sanitarie che non sono coperte dal Servizio sanitario nazionale, come la spesa farmaceutica e le visite specialistiche. Una misura fortemente voluta da Forza Italia: il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani ha sottolineato che il voucher è destinato "agli anziani per curarsi meglio, un modo di fatto per rendere migliore la vita di una persona che ha i capelli bianchi".