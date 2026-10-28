Targhe personalizzate in Italia: la novità in Manovra e come funziona nel resto del mondo

In diversi Paesi è già ampiamente utilizzata, ora si affaccia anche in Italia una novità che sicuramente non lascerà indifferenti gli automobilisti: la possibilità, sostenendo un costo, di avere la targa personalizzata: chi vorrà potrà scegliere numeri e lettere da apporre sul proprio mezzo. Saranno escluse le combinazioni offensive, ambigue o fuorvianti. La possibilità è stata inserita nella legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri. Era già prevista dal Codice della strada, ma non è mai diventata realtà perché non c'erano ancora le norme attuative.