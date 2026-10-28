Manovra, Meloni: "Alzata a 55mila la soglia del secondo scaglione Irpef, esenzione bollo auto strutturale, climatizzatori in tutte le scuole"
Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio. Vale complessivamente 26 miliardi di euro
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Il consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2027. Al termine della riunione, durata circa un'ora e mezza, la conferenza stampa per illustrare le novità contenute nella Finanziaria. La manovra vale complessivamente circa 26 miliardi di euro. "Abbiamo lavorato con grande serenità, con buon senso, con compattezza, guardando solo a quello che era meglio per i cittadini" ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aggiungendo: "Abbiamo concentrato le risorse che avevamo a disposizione sulle stesse priorità" di questi anni: "famiglia, natalità, imprese, potere d'acquisto, salute". "Con questa legge di bilancio confermiamo tutti gli interventi inseriti nella precedente manovra, che sarebbero terminati alla fine di quest'anno. Quindi un pacchetto di misure che già da solo vale circa 9 miliardi di euro"
Novità per l'Irpef
Nella manovra "alziamo la soglia del secondo scaglione Irpef fino 55mila euro l'anno", ha detto Meloni. Con le precedenti misure sull'Irpef lo Stato ha rinunciato a "circa 21 miliardi. Ora facciamo un altro passo in avanti: alziamo la soglia del secondo scaglione al 33% fino a 55mila euro" ha detto Meloni. "Il beneficio massimo è di 500 euro l'anno. Qualcuno potrebbe dire che è ancora poco: avremmo voluto fare di più, ma va letto con quelli fatti precedentemente".
Bollo auto strutturale
Nella manovra, ha aggiunto la presidente del Consiglio, "rendiamo strutturale il bollo auto, secondo come lo avevamo licenziato in uno degli ultimi consigli di ministri. Quindi niente bollo auto sulle auto di piccola e media potenza, fino a 80 kilowatt, e sulle moto. Parliamo di circa il 70% dei veicoli in circolazione. In molti avevano cercato di sminuire questa misura sostenendo che fosse una mancetta elettorale anche perché valeva solo nel 2027 e verranno smentiti perché troveranno nero su bianco quello che avevamo ampiamente detto: la misura è strutturale e definitiva. Almeno fino a quando governa il centrodestra, perché abbiamo scoperto che al centrosinistra abbiamo scoperto che il bollo piace" ha detto Meloni.
Climatizzatori in tutte le scuole
"Abbiamo deciso di utilizzare parte delle risorse della Nec energia per dotare tutte le scuole di climatizzatori e pompe di calore e rendere più vivibili le nostre aule" ha aggiunto Meloni. Se in passato" fossero state investite "risorse per questo e non per i banchi a rotelle sarebbe stato meglio".
3,4 miliardi al Fondo sanitario
"Anche questa legge di bilancio, come tutte le precedenti, stanzia risorse importanti per l'aumento della dotazione del Fondo sanitario nazionale" ha aggiunto Meloni. "Lo aumentiamo di 3,4 miliardi, portandolo a 146,3 miliardi nel 2027, quindi un altro record. Una quota di questo aumento viene vincolato al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso, che sono la prima linea e il luogo dove i cittadini misurano ogni giorno la risposta della sanità pubblica".
Sanità: il voucher per gli over 75
Novità per quanto riguarda le cure per gli over 75 non coperte dal Servizio sanitario nazionale. "Introduciamo con questa legge di bilancio un voucher sociale di 300 euro per gli italiani over 75 con una pensione fino a 28 mila euro all'anno: parliamo di 5,5 milioni di persone, per un costo complessivo del provvedimento di 1,6 miliardi di euro" ha spiegato la premier Meloni.
"Il budget - spiega - può essere utilizzato per spese sanitarie che non sono coperte dal servizio sanitario nazionale per la spesa farmaceutica e per le visite specialistiche. Quindi è un aiuto concreto, e un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli".
Il salvadanaio previdenziale per i neonati
La presidente del Consiglio ha inoltre annunciato che "Per ogni bambino che nasce l'Inps aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto". "In questo, chiamiamolo salvadanaio, i genitori e i familiari potranno continuare negli anni successivi chiaramente ad alimentare questo conto. La somma di questo salvadanaio non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato, salvo che non sia per un'emergenza straordinaria, ma in quel caso servirebbe l'autorizzazione di un giudice tutelare. E al compimento dei 18 anni questo ragazzo, questa ragazza potrà riscattare questa somma e utilizzarla per iscriversi all'università, per avviare un'attività o per magari alimentarla come futura forma di previdenza complementare".
"Aggiungiamo un mese di congedo parentale"
Novità anche per quanto riguarda il congedo parentale. "Quest'anno aggiungiamo per tutti un ulteriore mese" di congedo parentale, "ma facciamo ancora di più: per il secondo figlio i mesi retribuiti all'80% aumentano di 2, cioè saranno complessivamente fino a 5, mentre dal terzo figlio sono addirittura 6" ha detto Meloni illustrando le misure nella manovra. "Per cui per chi ha 3 figli o più, i mesi di congedo parentale retribuiti all'80% con questa legge di bilancio diventano 6", ha evidenziato.