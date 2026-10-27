Manovra, Meloni: "Manteniamo gli impegni facendo quadrare i conti"

"Siamo in dirittura d'arrivo sulla legge di bilancio che vorremmo far approdare domani in Consiglio dei ministri e come sempre l'obiettivo è far quadrare i conti, mantenere gli impegni presi, continuare sulle priorità che ci siamo dati in questi anni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento al Forum Moneta, in riferimento alla Manovra. "Il tema dei salari, la difesa del potere d'acquisto, attenzione al ceto medio alle imprese che investono e assumono, l'attenzione che va dedicata al tema del costo dell'energia, la sanità, la famiglia, i giovani, saranno un focus della legge di Bilancio", aggiunge.