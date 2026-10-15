Non vale per tutti
Al via la rottamazione-quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali affidati alla sezione riscossione dell'Agenzia delle Entrate. Da giovedì 15 ottobre è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. I contribuenti potranno aderire all'iniziativa esclusivamente per via telematica dal 16 ottobre e avranno tempo fino al 15 dicembre.
La rottamazione delle cartelle esattoriali dello Stato non cancella automaticamente le tasse e le multe di tutti i comuni o di tutte le regioni. Non riguarda infatti i tributi locali gestiti in proprio dall'ente o affidati a concessionari privati. Questo perché la legge di bilancio 2026 dà la possibilità ai singoli comuni e regioni di fare una propria rottamazione.
Le date da ricordare
L'Agenzia delle Entrate comunicherà l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. In caso di versamento dilazionato, l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. Se i pagamenti non avverranno correttamente nelle scadenze previste si perderanno tutti i benefici dello sconto e della rateizzazione.
Come ottenere il prospetto
È possibile richiedere il prospetto informativo dall'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, a cui si accede con Spid, Cie, Cns, nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)". Entro le successive 12 ore il sistema invia una e-mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell'area pubblica del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, allegando la documentazione di riconoscimento. Dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.
Come inviare la domanda
A partire dal 16 ottobre i contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)", presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito. In area riservata il servizio proporrà in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.