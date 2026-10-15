Al via la rottamazione-quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali affidati alla sezione riscossione dell'Agenzia delle Entrate. Da giovedì 15 ottobre è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. I contribuenti potranno aderire all'iniziativa esclusivamente per via telematica dal 16 ottobre e avranno tempo fino al 15 dicembre.



La rottamazione delle cartelle esattoriali dello Stato non cancella automaticamente le tasse e le multe di tutti i comuni o di tutte le regioni. Non riguarda infatti i tributi locali gestiti in proprio dall'ente o affidati a concessionari privati. Questo perché la legge di bilancio 2026 dà la possibilità ai singoli comuni e regioni di fare una propria rottamazione.