Carburanti, proroga finita: scade il taglio delle accise sul gasolio

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal cant suo, ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il 7 novembre il prezzo medio dei carburanti (in modalità self-service) lungo la rete stradale è sceso e raggiungendo quota 2 euro per la benzina (2,001 euro/litro) e 2,224 euro/litro per il gasolio. Uno spiraglio positivo per i consumatori, che potrebbe portare le società petrolifere a rivedere ulteriormente al ribasso i prezzi alla pompa. "Proprio per questo riteniamo che Eni e gli altri marchi che hanno avviato price cap e sconti possano ridurre ulteriormente i listini di benzina e gasolio, indipendentemente dalla mancata proroga del taglio alle accise", conclude Tanza. Price cap che Eni, a fine ottobre, aveva annunciato di voler mantenere fino a fine anno.