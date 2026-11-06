Dopo Wall Street, anche i mercati asiatici maggiormente esposti al settore tecnologico hanno portato le contrattazioni al ribasso. La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in forte ribasso dopo che la vittoria elettorale dei Democratici negli Stati Uniti ha alimentato i timori di un giro di vite sulla regolamentazione dell'IA, facendo crollare i titoli tecnologici a Wall Street e trascinando l'indice di riferimento sotto quota 60.000 punti per la prima volta in circa cinque mesi e mezzo. Il listino di riferimento Nikkei segna una flessione del 5,96% a quota 57.434,77, con una perdita di 3.643 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 157,80, e sull'euro a 176,70.