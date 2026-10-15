Assicurazioni, grande divario tra nord e sud: a Napoli si paga il 40% in più rispetto a Milano

Nella riforma approvata dal Consiglio dei ministri sul nuovo Codice della strada, tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore con sanzioni che passano dagli attuali 866 euro a 1.000 euro. Assicurare il proprio mezzo di trasporto diventa sempre più costoso, come raccontano alcuni residenti di Napoli a "Mattino Cinque".
Il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci ha evidenziato le differenze tra il premio medio annuo effettivamente pagato nel secondo trimestre del 2026 tra Napoli e Milano. Se in Campania il premio è di 595,50 euro, in Lombardia si ferma a 412,10 euro. Il dato, estrapolato da IVASS, fa registrare una differenza del 44,5% in più, per un totale di 183,40 euro.
Rincari che pesano sulle tasche dei residenti, che cercano di trovare soluzioni: "Io ho un motorino che ho intestato a mio cugino che vive a Padova e pago 300 euro per l'assicurazione - dice una donna di Napoli al programma di Canale 5 -, quello di mio figlio invece pago 1500 euro. Poi ho due macchine anche e non trovo giusto che a Napoli si paghi così tanto per l'assicurazione anche perché questo comporta un blocco della vendita dei motorini".
Premi assicurativi alle stelle, quindi, che creano anche situazioni paradossali come quella di un altro cittadino che spiega al programma di Canale 5 il problema con il suo scooter: "Non riesco ad assicurarlo perché è del 1995 e il premio assicurativo è superiore rispetto al valore dello scooter stesso".