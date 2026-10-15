Assicurazioni, grande divario tra nord e sud: a Napoli si paga il 40% in più rispetto a Milano

Rincari che pesano sulle tasche dei residenti, che cercano di trovare soluzioni: "Io ho un motorino che ho intestato a mio cugino che vive a Padova e pago 300 euro per l'assicurazione - dice una donna di Napoli al programma di Canale 5 -, quello di mio figlio invece pago 1500 euro. Poi ho due macchine anche e non trovo giusto che a Napoli si paghi così tanto per l'assicurazione anche perché questo comporta un blocco della vendita dei motorini".