Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal Codice della strada. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle multe, frutto del confronto tra ministero, operatori e associazioni di settore. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1.000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia: in questo caso l'importo passa da 42 a 80 euro.