NUOVI IMPORTI

Codice della strada, cambiano le multe: stangata sull'assicurazione

Il Mit aggiorna la tabella delle sanzioni dopo il confronto con operatori e associazioni, nel complesso le multe diminuiscono del 7%

03 Set 2026 - 16:06
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Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal Codice della strada. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle multe, frutto del confronto tra ministero, operatori e associazioni di settore. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1.000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia: in questo caso l'importo passa da 42 a 80 euro.

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Ottantacinque nuove fattispecie

 La nuova tabella introduce sanzioni specifiche per comportamenti che, nel codice vigente, non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Si tratta di 85 nuove fattispecie, pari all'11% del totale, secondo quanto spiegato dal Mit. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada, per il quale la sanzione passa da 250 a 1.000 euro. Prevista una nuova sanzione anche per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni: la multa sarà compresa tra 40 e 160 euro.

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Sanzioni anche per chi circola sul marciapiede

 Nuove regole riguardano anche la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote. Per questa violazione è prevista una sanzione da 40 a 160 euro. Nonostante alcuni aumenti e l'introduzione di nuove fattispecie, il quadro complessivo registra una diminuzione degli importi. Secondo i dati forniti dal Mit, le multe complessivamente sono infatti in calo del 7%. La tabella aggiornata rappresenta il risultato del lavoro di revisione condotto dal ministero insieme agli operatori e alle associazioni di settore, nell'ambito della consultazione sulle sanzioni previste dal Codice della strada.

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