Patente di guida, il “disastro” delle nuove generazioni: in vent’anni i bocciati aumentano del 30% e i quiz diventano un incubo

"Per spiegare una percentuale così elevata di bocciati, bisogna guardare principalmente alla struttura delle domande dei quiz", spiega Patrizio Pierangeli, istruttore di guida e formatore di autoscuola. "Il primo ostacolo è l'utilizzo di un italiano che definire ‘arcaico’ è un complimento. Le nuove generazioni, abituate a un linguaggio ‘easy’ e multilingue, si scontrano con concetti dalla struttura rigida e arzigogolata. A questo si aggiunge la barriera linguistica per i tantissimi allievi stranieri: espressioni idiomatiche per noi banali, come 'a meno che', spesso diventano per loro un muro invalicabile".