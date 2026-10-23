CODICE DELLA STRADA

Cani e gatti in auto, nuove regole in arrivo: obbligatori trasportino o "cintura"

I proprietari dovranno usare dispositivi di sicurezza anche con un solo animale a bordo. Si rischiano multe

23 Ott 2026 - 12:59
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Nel Codice della strada stanno per essere introdotte alcune novità per Fido e Felix. Chi trasporta cani e gatti in auto dovrà infatti usare dispositivi di sicurezza per i propri animali domestici. In caso di infrazioni, le multe potranno arrivare fino a 320 euro e sarà decurtato un punto sulla patente.

Google Preferred Site

Cosa prevede il Codice oggi

 Attualmente, un animale può viaggiare libero sul sedile posteriore della macchina a patto che non ostacoli il conducente. Le regole ancora in vigore fanno inoltre distinzione tra chi trasporta un solo pet o chi ne porta più di uno. Se il cane o il gatto è soltanto uno, l'articolo 169 del Codice non impone l'uso di particolari dispositivi di sicurezza. L'importante è che il cane o il gatto non intralci le manovre del padrone e non rappresenti un pericolo durante la guida. Se, invece, gli animali sono due o di più, si devono usare apposite gabbie o trasportini. In alternativa, si possono collocare nel vano posteriore dell'auto, a patto che siano separato da una rete. 

Leggi anche

Cani di taglia piccola più longevi: la risposta è nel Dna

Cani e gatti conquistano le case italiane ma mantenerli costa caro

Cosa cambia

 Il nuovo Codice della strada elimina la distinzione tra chi porta solo un singolo animale o ne trasporta di più: i sistemi di contenimento diventano obbligatori anche per un solo animale. Cani e gatti, quindi, dovranno viaggiare dentro un trasportino o in un vano separato da una rete, oppure con la cintura di sicurezza. Non la classica imbragatura che portiamo noi umani, ma un'apposita pettorina che si collega, attraverso un raccordo, alla cintura di sicurezza dell'auto. L'animale, con questo dispositivo, potrà rimanere seduto o sdraiato, ma non potrà muoversi liberamente tra un sedile e l'altro. 

Leggi anche

La comparsa degli animali sulla Terra anticipata di 200 milioni di anni

Venezia, nei cimiteri le ceneri di cani e gatti potranno stare accanto ai proprietari

Le multe previste

 Chi non rispetterà le regole dovrà pagare sanzioni che partono da 80 euro e possono arrivare a 320 euro, oltre a vedersi decurtare un punto dalla patente. Non è prevista alcuna novità per chi trasporta animali su moto, ciclomotori a due ruote e biciclette: per loro resta l'obbligo di usare un'apposita gabbia o contenitore. 

Leggi anche

La sindrome di Marfan nei gatti: i primi casi sono due fratelli

Il cane sporca e il padrone non pulisce? A Pavia arrivano le pattuglie zoofile con controlli e sanzioni

L'iter legislativo

 Le nuove disposizioni sono contenute nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal governo, che modifica le disposizioni del Codice della strada sul trasporto degli animali. Il testo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre scorso, è stato trasmesso al Parlamento. Le commissioni competenti avranno tempo fino al 12 gennaio 2027 per esprimere i propri pareri.

Ti potrebbe interessare

videovideo
codice della strada
cani
gatti
auto

Sullo stesso tema