Nel Codice della strada stanno per essere introdotte alcune novità per Fido e Felix. Chi trasporta cani e gatti in auto dovrà infatti usare dispositivi di sicurezza per i propri animali domestici. In caso di infrazioni, le multe potranno arrivare fino a 320 euro e sarà decurtato un punto sulla patente.
Cosa prevede il Codice oggi
Attualmente, un animale può viaggiare libero sul sedile posteriore della macchina a patto che non ostacoli il conducente. Le regole ancora in vigore fanno inoltre distinzione tra chi trasporta un solo pet o chi ne porta più di uno. Se il cane o il gatto è soltanto uno, l'articolo 169 del Codice non impone l'uso di particolari dispositivi di sicurezza. L'importante è che il cane o il gatto non intralci le manovre del padrone e non rappresenti un pericolo durante la guida. Se, invece, gli animali sono due o di più, si devono usare apposite gabbie o trasportini. In alternativa, si possono collocare nel vano posteriore dell'auto, a patto che siano separato da una rete.
Cosa cambia
Il nuovo Codice della strada elimina la distinzione tra chi porta solo un singolo animale o ne trasporta di più: i sistemi di contenimento diventano obbligatori anche per un solo animale. Cani e gatti, quindi, dovranno viaggiare dentro un trasportino o in un vano separato da una rete, oppure con la cintura di sicurezza. Non la classica imbragatura che portiamo noi umani, ma un'apposita pettorina che si collega, attraverso un raccordo, alla cintura di sicurezza dell'auto. L'animale, con questo dispositivo, potrà rimanere seduto o sdraiato, ma non potrà muoversi liberamente tra un sedile e l'altro.
Le multe previste
Chi non rispetterà le regole dovrà pagare sanzioni che partono da 80 euro e possono arrivare a 320 euro, oltre a vedersi decurtare un punto dalla patente. Non è prevista alcuna novità per chi trasporta animali su moto, ciclomotori a due ruote e biciclette: per loro resta l'obbligo di usare un'apposita gabbia o contenitore.
L'iter legislativo
Le nuove disposizioni sono contenute nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal governo, che modifica le disposizioni del Codice della strada sul trasporto degli animali. Il testo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre scorso, è stato trasmesso al Parlamento. Le commissioni competenti avranno tempo fino al 12 gennaio 2027 per esprimere i propri pareri.