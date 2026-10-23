Attualmente, un animale può viaggiare libero sul sedile posteriore della macchina a patto che non ostacoli il conducente. Le regole ancora in vigore fanno inoltre distinzione tra chi trasporta un solo pet o chi ne porta più di uno. Se il cane o il gatto è soltanto uno, l'articolo 169 del Codice non impone l'uso di particolari dispositivi di sicurezza. L'importante è che il cane o il gatto non intralci le manovre del padrone e non rappresenti un pericolo durante la guida. Se, invece, gli animali sono due o di più, si devono usare apposite gabbie o trasportini. In alternativa, si possono collocare nel vano posteriore dell'auto, a patto che siano separato da una rete.