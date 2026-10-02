La comparsa degli animali sulla Terra anticipata di 200 milioni di anni

Per stabilire un'età massima per l'origine degli animali, i ricercatori si sono finora basati su un giacimento di fossili risalente a circa 590 milioni di anni fa situato in Cina, noto come Biota di Weng'an: questo luogo conserva con dettagli straordinari le tracce di organismi microscopici non classificabili con certezza come animali. Ciò ha portato gli scienziati a pensare che la vita animale debba essersi evoluta per forza in un'epoca successiva, presupponendo che altrimenti il giacimento avrebbe preservato anche le loro tracce. Per capire se questo presupposto sia valido, gli autori dello studio coordinato da Ross Anderson hanno analizzato oltre 140 microfossili eccezionalmente ben conservati provenienti da un altro giacimento di fossili, il Biota di Kheseen in Mongolia. Questo giacimento è più recente di quello cinese di almeno 40 milioni di anni e, a quell'epoca, gli animali erano già comparsi sulla Terra, come dimostrano i fossili rinvenuti in altre parti del mondo. Gli esami svolti, però, anche in questo caso non hanno potuto classificare con certezza come animali nessuno dei fossili.