Si chiamano Gary e Shaggy i primi due gatti (fratelli) in cui è stata documentata scientificamente la sindrome di Marfan, una rara malattia, presente principalmente negli esseri umani, che indebolisce i tessuti connettivi del corpo. Fin da piccoli presentavano delle caratteristiche anatomiche insolite rispetto agli altri gattini: i due fratelli avevano zampe insolitamente lunghe e sproporzionate rispetto al resto del corpo. Crescendo, però, i veterinari hanno riscontrato altre alterazioni legate alle strutture degli occhi e all'ingrossamento dell'aorta, portandoli quindi a ipotizzare che si potesse trattare effettivamente della sindrome di Marfan. A togliere ogni dubbio sono state le successive analisi genetiche condotte dai ricercatori della Cornell University, che hanno individuato una variante del gene Fbn1, confermando così per la prima volta la malattia in due gatti domestici.