Nei mammiferi, di solito, gli animali grandi vivono più a lungo di quelli piccoli. Nei cani, invece, succede l'esatto contrario: un alano e un san Bernardo hanno un'aspettativa di vita media compresa tra i 7 e i 10 anni, mentre uno shih tzu e un chihuahua possono tranquillamente superare i 15 anni. Il possibile motivo di questo paradosso potrebbe essere nella velocità con cui si deteriora lo scudo chimico che protegge il loro Dna. A dirlo è uno studio condotto dagli scienziati della Arizona State University, in collaborazione con il Dog Aging Project Consortium, e pubblicato sulla rivista scientifica "Science".