Heart of the Beast: perché il legame con un animale può farci stare meglio

Heart of the Beast porta tutto all'estremo: un uomo, un cane e una natura nella quale sopravvivere significa affidarsi completamente l'uno all'altro. Ma sotto il thriller rimane qualcosa di molto familiare. La presenza di un animale può scandire le giornate, portarci fuori di casa, offrirci compagnia e creare una relazione nella quale impariamo a riconoscere gesti, sguardi e abitudini. La ricerca sta cercando di capire quanto e in quali condizioni tutto questo possa tradursi in benefici per il benessere psicologico e fisico. Le risposte non sono ancora semplici e soprattutto non valgono allo stesso modo per tutti. Un animale non è una terapia universale. Non sostituisce uno psicologo, un medico, gli amici o le relazioni umane. E adottarne uno esclusivamente perché “fa bene alla salute” sarebbe una semplificazione che dimentica le sue necessità. Ma una relazione positiva può diventare una delle presenze che danno struttura, compagnia e significato alla nostra quotidianità. Brad Pitt ha raccontato che, per lavorare con Uber, prima di tutto doveva fare in modo che il cane sapesse di essere al sicuro con lui. Forse è proprio questa la parte di Heart of the Beast che vale la pena portare fuori dal cinema. Un animale non è uno strumento del nostro benessere. È l'altra metà di una relazione. E quando quella relazione è costruita sulla fiducia e sul rispetto, può diventare una risorsa per entrambi.