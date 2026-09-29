Heart of the Beast: perché il legame con un animale può farci stare meglio
Nel nuovo film con Brad Pitt, uomo e cane sopravvivono affidandosi l'uno all'altro. Una storia che porta al cinema ciò che la ricerca studia da anni: il rapporto tra animali, stress, sicurezza emotiva, solitudine e benesseredi Silvia Trevaini
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Ci sono relazioni che non hanno bisogno di molte parole per diventare profonde. Si costruiscono attraverso la presenza, la vicinanza, i gesti ripetuti e quella sensazione difficile da definire ma immediatamente riconoscibile: sapere che l'altro c'è. È proprio la fiducia tra un uomo e il suo cane il cuore di Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, il nuovo film di David Ayer con Brad Pitt, arrivato nelle sale italiane il 24 settembre 2026. Dopo un incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont si ritrova disperso nelle terre selvagge dell'Alaska insieme a Odin, il cane militare con cui ha condiviso missioni e situazioni estreme. Per sopravvivere dovranno affidarsi completamente l'uno all'altro. È cinema, naturalmente. Ma il legame al centro del film apre una domanda molto più vicina alla nostra quotidianità: perché la relazione con un animale può diventare così importante per il nostro benessere? La ricerca sulle interazioni uomo-animale sta cercando di comprenderlo studiando attaccamento, stress, solitudine, attività fisica e perfino alcuni cambiamenti fisiologici che possono verificarsi durante l'interazione. Senza trasformare cani e gatti in “medicine naturali”. Perché il punto non è stabilire che avere un animale faccia automaticamente bene alla salute. È capire perché, quando esiste una relazione positiva e rispettosa, quella presenza possa diventare per alcune persone una vera risorsa emotiva e sociale.
Prima di sopravvivere bisogna imparare a fidarsi
La cosa più interessante è che la fiducia raccontata nel film non è stata costruita soltanto dalla sceneggiatura. Odin è interpretato principalmente da Uber, un pastore tedesco con un passato come cane da ricerca e soccorso. Prima delle riprese Brad Pitt ha trascorso del tempo con lui proprio per costruire una relazione credibile. L'attore ha spiegato che l'obiettivo più importante era ottenere la fiducia di Uber: trascorrere insieme più tempo possibile affinché il cane imparasse a riconoscerlo come una persona con cui sentirsi al sicuro. Ed è un dettaglio che cambia la prospettiva. Quando parliamo del rapporto uomo-cane pensiamo spesso all'affetto o all'obbedienza. Ma fiducia e sicurezza sono qualcosa di diverso. Un animale impara progressivamente se una persona è prevedibile, come reagisce, quali segnali utilizza e che cosa accade quando si trova vicino a lei. Nel film questo meccanismo viene portato all'estremo: quando intorno non rimane quasi nulla di sicuro, James e Odin diventano reciprocamente un punto di riferimento. Nella vita quotidiana non abbiamo bisogno di precipitare con un aereo in Alaska per sperimentare qualcosa di simile.
Sentirsi al sicuro: perché un animale può diventare una presenza importante
In psicologia esiste il concetto di “base sicura”: una figura di riferimento dalla quale partire per esplorare il mondo e alla quale poter tornare quando si cerca sicurezza. La ricerca sul rapporto uomo-cane ha osservato alcuni comportamenti compatibili con dinamiche di attaccamento. Non significa che il legame con un cane sia identico a quello tra due esseri umani, ma suggerisce che la presenza di una figura familiare possa avere un significato particolare anche per l'animale. E la relazione funziona in entrambe le direzioni. Per molte persone tornare a casa e trovare il proprio cane o gatto significa incontrare una presenza familiare, inserita in una routine fatta di piccoli rituali: la passeggiata, il momento del pasto, il contatto, il gioco, il semplice stare nella stessa stanza. Sono gesti apparentemente banali, ma la prevedibilità è una componente importante del nostro senso di sicurezza. Non sorprende quindi che, nei periodi difficili, molte persone descrivano il proprio animale come una fonte di compagnia e sostegno emotivo. Questo non trasforma l'animale in uno psicologo. Racconta qualcosa di più semplice: a volte il benessere nasce anche dal sentirsi accompagnati.
Stress e animali: cosa sappiamo davvero
“Accarezzare un cane abbassa lo stress” è diventata quasi una frase fatta. La realtà scientifica è più interessante, ma anche più prudente. Una revisione sistematica pubblicata nel 2025 ha analizzato 26 studi sulle interazioni brevi assistite con cani e sui relativi indicatori psicobiologici dello stress. Gli autori hanno riscontrato risultati promettenti in alcune misure, ma hanno anche evidenziato limiti metodologici e una base empirica ancora non uniforme. Gli studi sulle interazioni uomo-animale hanno esaminato parametri come cortisolo, frequenza cardiaca e variabilità della frequenza cardiaca, ma non esiste un semplice interruttore biologico attraverso il quale un cane “spegne” automaticamente lo stress. Anche l'ossitocina, spesso definita frettolosamente “ormone dell'amore”, viene studiata nelle interazioni tra esseri umani e animali. Ma ridurre un rapporto complesso a una singola molecola sarebbe fuorviante. Una revisione sistematica recente sulla co-modulazione fisiologica durante le interazioni uomo-animale ha analizzato 37 studi, soprattutto su cani e cavalli, mostrando quanto questo sia oggi un vero campo di ricerca ma anche quanto resti complesso stabilire modalità e significato di questa sincronizzazione. Il messaggio, quindi, non è che un cane cura lo stress. È che una relazione positiva con un animale può inserirsi tra le esperienze capaci di accompagnare il nostro benessere emotivo.
Solitudine, compagnia e movimento: il benessere passa anche dalla quotidianità
C'è poi una dimensione che non ha bisogno di essere cercata soltanto negli ormoni: la vita quotidiana. Un cane deve uscire. Chiede attenzione. Introduce orari. Porta fuori di casa. Durante una passeggiata può favorire incontri e conversazioni che probabilmente non sarebbero avvenuti. Una recente umbrella review dedicata alle persone con almeno 60 anni ha trovato, per esempio, possibili benefici degli interventi assistiti con cani sulle interazioni sociali e sulla solitudine nelle persone anziane che vivono in strutture residenziali. La stessa analisi ha rilevato che i proprietari di cani tendevano a presentare livelli elevati di attività legata alle passeggiate. Ma anche qui serve prudenza. Possedere un cane non garantisce automaticamente meno solitudine, migliore salute mentale o maggiore attività fisica. Le condizioni di vita, il tipo di relazione, l'età, lo stato di salute, la possibilità di occuparsi dell'animale e moltissime altre variabili fanno la differenza. Inoltre vivere con un animale comporta responsabilità, spese, organizzazione e anche preoccupazioni quando si ammala o invecchia. Il benessere non deriva semplicemente dal “possedere” un animale. Deriva, quando c'è, dalla relazione che costruiamo con lui.
Il benessere deve essere di entrambi
Ed è qui che Heart of the Beast offre forse il punto di partenza più interessante. Parliamo continuamente di quanto gli animali facciano bene a noi. Molto meno di quanto noi facciamo bene a loro. Una revisione sul benessere dei cani all'interno del legame uomo-cane ha esaminato oltre 700 pubblicazioni e ha evidenziato come caratteristiche e comportamenti di proprietari e animali possano essere collegati al benessere del cane in modi sia positivi sia negativi. La relazione, quindi, non può essere considerata soltanto dalla nostra prospettiva. Un cane ha bisogno di poter riposare, muoversi, esplorare, avere interazioni adeguate, sentirsi sicuro e vedere rispettati anche i segnali con cui comunica disagio o desiderio di distanza. Persino gesti che per noi rappresentano affetto non sono necessariamente graditi a ogni animale. E la fiducia non coincide con l'obbedienza. Il cane che esegue qualsiasi comando non è automaticamente un cane sereno. Una relazione positiva richiede anche capacità umana di osservare, comprendere e rispettare l'altro. Forse è proprio questo il passaggio più moderno quando parliamo di animali e benessere: smettere di considerarli strumenti costruiti per farci stare meglio e riconoscerli come l'altra parte della relazione.
Il benessere può cominciare da una presenza
Heart of the Beast porta tutto all'estremo: un uomo, un cane e una natura nella quale sopravvivere significa affidarsi completamente l'uno all'altro. Ma sotto il thriller rimane qualcosa di molto familiare. La presenza di un animale può scandire le giornate, portarci fuori di casa, offrirci compagnia e creare una relazione nella quale impariamo a riconoscere gesti, sguardi e abitudini. La ricerca sta cercando di capire quanto e in quali condizioni tutto questo possa tradursi in benefici per il benessere psicologico e fisico. Le risposte non sono ancora semplici e soprattutto non valgono allo stesso modo per tutti. Un animale non è una terapia universale. Non sostituisce uno psicologo, un medico, gli amici o le relazioni umane. E adottarne uno esclusivamente perché “fa bene alla salute” sarebbe una semplificazione che dimentica le sue necessità. Ma una relazione positiva può diventare una delle presenze che danno struttura, compagnia e significato alla nostra quotidianità. Brad Pitt ha raccontato che, per lavorare con Uber, prima di tutto doveva fare in modo che il cane sapesse di essere al sicuro con lui. Forse è proprio questa la parte di Heart of the Beast che vale la pena portare fuori dal cinema. Un animale non è uno strumento del nostro benessere. È l'altra metà di una relazione. E quando quella relazione è costruita sulla fiducia e sul rispetto, può diventare una risorsa per entrambi.