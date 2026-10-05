Venezia, nei cimiteri le ceneri di cani e gatti potranno stare accanto ai proprietari

Le modalità cambiano in base al tipo di sepoltura. Per le sepolture a terra, l'urna potrà essere inserita in un vano predisposto nella lapide o nel copritomba. Nel caso di loculi, ossari e cinerari, invece, potrà essere sistemata all’esterno della lastra di chiusura. Per le tombe di famiglia sarà necessario individuare uno spazio specifico e separato. In ogni situazione sarà, comunque, il gestore dei servizi cimiteriali a verificare che la soluzione scelta sia compatibile dal punto di vista tecnico e garantisca stabilità e sicurezza.