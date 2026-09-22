I cantanti d'opera impiegano una tecnica chiamata formant tuning, che consiste nel modificare l'apertura della bocca e la forma del tratto vocale per proiettare meglio le note acute. I lemuri sembrano fare qualcosa di molto simile. Gli esseri umani e gli indri hanno condiviso un antenato comune vissuto circa 74 milioni di anni fa, ma hanno sviluppato indipendentemente una strategia simile per risolvere lo stesso problema: far arrivare la voce il più lontano possibile. Per lo studio, i ricercatori hanno analizzato 83 registrazioni video di 19 indri selvatici. Hanno individuato un modello coerente nelle vocalizzazioni degli animali, senza differenze significative tra maschi e femmine, suggerendo che questa caratteristica sia diffusa nell'intera specie.